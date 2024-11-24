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РФ вдарила КАБами по Харківщині – Синєгубов розповів, куди «прилетіло»

Події 08:04   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ вдарила КАБами по Харківщині – Синєгубов розповів, куди «прилетіло» Скриншот

Вранці 24 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що напередодні ввечері росіяни вдарили по Харківській області.

Ближче до опівночі росіяни обстріляли Богодухівський район КАБами, уточнив Синєгубов.

“23:40 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Внаслідок обстрілу (2 КАБ) влучання на відкритій місцевості поблизу с. Уди, та 1 КАБ на відкритій місцевості поблизу с. Одноробівка”, – написав начальник ХОВА.

Він також нагадав, що в області продовжується примусова евакуація. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків змогли вивезти 38 людей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 08:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 24 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що напередодні ввечері росіяни вдарили по Харківській області.".