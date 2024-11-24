РФ вдарила КАБами по Харківщині – Синєгубов розповів, куди «прилетіло»
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Вранці 24 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що напередодні ввечері росіяни вдарили по Харківській області.
Ближче до опівночі росіяни обстріляли Богодухівський район КАБами, уточнив Синєгубов.
“23:40 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Внаслідок обстрілу (2 КАБ) влучання на відкритій місцевості поблизу с. Уди, та 1 КАБ на відкритій місцевості поблизу с. Одноробівка”, – написав начальник ХОВА.
Він також нагадав, що в області продовжується примусова евакуація. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків змогли вивезти 38 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 08:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 24 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що напередодні ввечері росіяни вдарили по Харківській області.".