РФ вдарила КАБами по Харківщині – Синєгубов розповів, куди «прилетіло»

Вранці 24 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що напередодні ввечері росіяни вдарили по Харківській області.

Ближче до опівночі росіяни обстріляли Богодухівський район КАБами, уточнив Синєгубов.

“23:40 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Внаслідок обстрілу (2 КАБ) влучання на відкритій місцевості поблизу с. Уди, та 1 КАБ на відкритій місцевості поблизу с. Одноробівка”, – написав начальник ХОВА.

Він також нагадав, що в області продовжується примусова евакуація. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків змогли вивезти 38 людей.