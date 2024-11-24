РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
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Утром 24 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что накануне вечером россияне ударили по Харьковской области.
Ближе к полуночи россияне обстреляли Богодуховский район КАБами, уточнил Синегубов.
«23:40 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ. В результате обстрела (2 КАБ) попадание на открытой местности вблизи с. Уды и 1 КАБ на открытой местности вблизи с. Одноробовка», – написал начальник ХОВА.
Он также напомнил, что в области продолжается принудительная эвакуация. Так за сутки из населенных пунктов Купянского и Боровского направления смогли вывезти 38 людей.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 08:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вечером россияне ударили Харьковской области.".