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РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»

Происшествия 08:04   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело» Скриншот

Утром 24 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что накануне вечером россияне ударили по Харьковской области.

Ближе к полуночи россияне обстреляли Богодуховский район КАБами, уточнил Синегубов.

«23:40 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ. В результате обстрела (2 КАБ) попадание на открытой местности вблизи с. Уды и 1 КАБ на открытой местности вблизи с. Одноробовка», – написал начальник ХОВА.

Он также напомнил, что в области продолжается принудительная эвакуация. Так за сутки из населенных пунктов Купянского и Боровского направления смогли вывезти 38 людей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 08:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вечером россияне ударили Харьковской области.".