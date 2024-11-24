РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»

Утром 24 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что накануне вечером россияне ударили по Харьковской области.

Ближе к полуночи россияне обстреляли Богодуховский район КАБами, уточнил Синегубов.

«23:40 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ. В результате обстрела (2 КАБ) попадание на открытой местности вблизи с. Уды и 1 КАБ на открытой местности вблизи с. Одноробовка», – написал начальник ХОВА.

Он также напомнил, что в области продолжается принудительная эвакуация. Так за сутки из населенных пунктов Купянского и Боровского направления смогли вывезти 38 людей.