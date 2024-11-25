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Конфликт между двумя знакомыми завершился поножовщиной в Харькове

Общество 16:07   25.11.2024
Виктория Яковенко
Конфликт между двумя знакомыми завершился поножовщиной в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанину, который, по данным следствия, во время конфликта ударил знакомого ножом в спину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 22 ноября поступило сообщение о том, что в больницу доставлен пострадавший с колото-резаными ранениями. Правоохранители установили, что телесные повреждения 43-летний мужчина получил от своего 54-летнего знакомого во время ссоры.

Полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Если вину мужчину докажут, он получит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанину, который, по данным следствия, во время конфликта ударил знакомого ножом в спину.".