Конфликт между двумя знакомыми завершился поножовщиной в Харькове

Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанину, который, по данным следствия, во время конфликта ударил знакомого ножом в спину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 22 ноября поступило сообщение о том, что в больницу доставлен пострадавший с колото-резаными ранениями. Правоохранители установили, что телесные повреждения 43-летний мужчина получил от своего 54-летнего знакомого во время ссоры.

Полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Если вину мужчину докажут, он получит до 8 лет тюрьмы.