Конфликт между двумя знакомыми завершился поножовщиной в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанину, который, по данным следствия, во время конфликта ударил знакомого ножом в спину.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 22 ноября поступило сообщение о том, что в больницу доставлен пострадавший с колото-резаными ранениями. Правоохранители установили, что телесные повреждения 43-летний мужчина получил от своего 54-летнего знакомого во время ссоры.
Полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Если вину мужчину докажут, он получит до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: Решил спор ножом: шесть лет в тюрьме проведет рецидивист за убийство знакомого
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: конфликт, нож, полиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Конфликт между двумя знакомыми завершился поножовщиной в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 16:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанину, который, по данным следствия, во время конфликта ударил знакомого ножом в спину.".