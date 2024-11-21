Live
  • Чт 21.11.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.25
  • EUR 43.56

Решил спор ножом: шесть лет в тюрьме проведет рецидивист за убийство знакомого

Происшествия 11:50   21.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Решил спор ножом: шесть лет в тюрьме проведет рецидивист за убийство знакомого

Шесть лет в тюрьме проведет 47-летний житель поселка Краснопавловка, который ранее уже неоднократно притягивался в уголовной ответственности.

Прокуроры доказали, что подсудимый вновь нарушил закон 30 августа. В тот день мужчина был в гостях, где вместе с другими распивал алкоголь.

«Во время застолья между обвиняемым и другим гостем возникла ссора. Чтобы убедить оппонента в своей правоте, злоумышленник схватил со стола нож и ударил им пострадавшего сначала в ногу, а затем в брюшную полость, нанеся ему тяжелые телесные повреждения», – написали в Харьковской областной прокуратуре.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к шести годам за решеткой.

Читайте также: Осужденного за попытку подкупа Найема Одарченко лишат ректорства в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
21.11.2024, 08:30
Новости Харькова – главное за 21.11: смертельный пожар, что с отоплением
Новости Харькова – главное за 21.11: смертельный пожар, что с отоплением
21.11.2024, 12:51
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
21.11.2024, 09:35
На Днепр запустили межконтинентальную баллистическую ракету: мнение эксперта
На Днепр запустили межконтинентальную баллистическую ракету: мнение эксперта
21.11.2024, 12:22
Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине
Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине
21.11.2024, 08:01
Терехов рассказал, что делают в Харькове для устойчивого электроснабжения
Терехов рассказал, что делают в Харькове для устойчивого электроснабжения
21.11.2024, 13:15

Новости по теме:

16:12
Бывший коп работал на врага: СБУ вычислила коллаборанта на Харьковщине
16:23
31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)
15:25
СБУ: в Харькове задержали блогера, который «слил» в сеть локацию ВСУ
13:17
95 детей погибли на Харьковщине за 1000 дней войны – прокуратура
11:07
Хотел только напугать: девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство отчима

Вы читали новость: «Решил спор ножом: шесть лет в тюрьме проведет рецидивист за убийство знакомого»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К шести годам в тюрьме приговорили 47-летнего жителя поселка Краснопавловка, который ранее уже неоднократно притягивался в уголовной ответственности.".