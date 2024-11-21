Решил спор ножом: шесть лет в тюрьме проведет рецидивист за убийство знакомого
Шесть лет в тюрьме проведет 47-летний житель поселка Краснопавловка, который ранее уже неоднократно притягивался в уголовной ответственности.
Прокуроры доказали, что подсудимый вновь нарушил закон 30 августа. В тот день мужчина был в гостях, где вместе с другими распивал алкоголь.
«Во время застолья между обвиняемым и другим гостем возникла ссора. Чтобы убедить оппонента в своей правоте, злоумышленник схватил со стола нож и ударил им пострадавшего сначала в ногу, а затем в брюшную полость, нанеся ему тяжелые телесные повреждения», – написали в Харьковской областной прокуратуре.
На суде мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к шести годам за решеткой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: прокуратура, рецидивист, убийство;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К шести годам в тюрьме приговорили 47-летнего жителя поселка Краснопавловка, который ранее уже неоднократно притягивался в уголовной ответственности.".