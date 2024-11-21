Вирішив суперечку ножем: на шість років “сяде” чоловік за вбивство знайомого
На шість років “сяде” 47-річний мешканець селища Краснопавлівка, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Прокурори довели, що підсудний знову порушив закон 30 серпня. Того дня чоловік був у гостях, де разом із іншими розпивав алкоголь.
“Під час застілля між обвинуваченим та іншим гостем виникла сварка. Щоб переконати опонента у своїй правоті, зловмисник схопив зі столу ніж та вдарив ним потерпілого спочатку в ногу, а потім — у черевну порожнину, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень”, – написали в Харківській обласній прокуратурі.
На суді чоловік повністю визнав свою провину. Його засудили до шести років за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На шість років “сяде” 47-річний мешканець селища Краснопавлівка, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.".