Live
  • Чт 21.11.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.25
  • EUR 43.56

Вирішив суперечку ножем: на шість років “сяде” чоловік за вбивство знайомого

Події 11:50   21.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вирішив суперечку ножем: на шість років “сяде” чоловік за вбивство знайомого

На шість років “сяде” 47-річний мешканець селища Краснопавлівка, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Прокурори довели, що підсудний знову порушив закон 30 серпня. Того дня чоловік був у гостях, де разом із іншими розпивав алкоголь.

“Під час застілля між обвинуваченим та іншим гостем виникла сварка. Щоб переконати опонента у своїй правоті, зловмисник схопив зі столу ніж та вдарив ним потерпілого спочатку в ногу, а потім — у черевну порожнину, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень”, – написали в Харківській обласній прокуратурі.

На суді чоловік повністю визнав свою провину. Його засудили до шести років за ґратами.

Читайте також: Засудженого за спробу підкупу Найєма Одарченка позбавлять ректорства у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Терехов розповів, що роблять в Харкові для сталого електропостачання (відео)
Терехов розповів, що роблять в Харкові для сталого електропостачання (відео)
21.11.2024, 13:15
Майже 100% будинків на Харківщині з теплом: які громади без опалення (відео)
Майже 100% будинків на Харківщині з теплом: які громади без опалення (відео)
21.11.2024, 12:46
РФ запустила на Дніпро міжконтинентальну балістичну ракету: думка експерта
РФ запустила на Дніпро міжконтинентальну балістичну ракету: думка експерта
21.11.2024, 12:22
Вирішив суперечку ножем: на шість років “сяде” чоловік за вбивство знайомого
Вирішив суперечку ножем: на шість років “сяде” чоловік за вбивство знайомого
21.11.2024, 11:50
Порушував правила військового обліку до початку війни – ТЦК про наслідки
Порушував правила військового обліку до початку війни – ТЦК про наслідки
21.11.2024, 10:46
Німеччина профінансує розробку проєкту відновлення Північної Салтівки
Німеччина профінансує розробку проєкту відновлення Північної Салтівки
21.11.2024, 11:31

Новини за темою:

16:12
Колишній коп працював на ворога: СБУ викрила колаборанта на Харківщині
16:23
31-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 17-річної на Харківщині (фото)
15:25
СБУ: у Харкові затримали блогера, який «злив» в мережу локацію ЗСУ
13:17
95 дітей загинули на Харківщині за 1000 днів війни – прокуратура
11:07
Хотів тільки налякати: дев’ять років тюрми отримав чоловік за вбивство вітчима

Ви читали новину: «Вирішив суперечку ножем: на шість років “сяде” чоловік за вбивство знайомого»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На шість років “сяде” 47-річний мешканець селища Краснопавлівка, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.".