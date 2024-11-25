Конфлікт між двома знайомими завершився різаниною у Харкові
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці повідомили про підозру харків’янину, який, за даними слідства під час конфлікту вдарив знайомого ножем в спину.
За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, 22 листопада надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлений постраждалий з колото-різаними пораненнями. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження 43-річний чоловік отримав від свого 54-річного знайомого під час сварки.
Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Якщо провину чоловіка доведуть, він отримає до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: конфликт, нож, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 16:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру харків’янину, який, за даними слідства під час конфлікту вдарив знайомого ножем в спину.".