Конфлікт між двома знайомими завершився різаниною у Харкові

Правоохоронці повідомили про підозру харків’янину, який, за даними слідства під час конфлікту вдарив знайомого ножем в спину.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, 22 листопада надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлений постраждалий з колото-різаними пораненнями. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження 43-річний чоловік отримав від свого 54-річного знайомого під час сварки.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Якщо провину чоловіка доведуть, він отримає до 8 років тюрми.