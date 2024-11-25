На Харьковщине — очередная жертва COVID-19
Фото: ThomasxImo/photothek.netx
52 случая коронавируса зафиксировали на Харьковщине за неделю с 18 по 24 ноября. В Харькове одна больная — женщина из возрастной группы «за 65» — умерла от последствий COVID-19.
С начала эпидсезона (с 30 сентября) — это шестой летальный случай среди больных COVID-19, рассказали в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.
У больной были осложнения со стороны сердечно-сосудистой и иммунной систем. Также она не была привита против гриппа и COVID-19.
Всего в регионе за минувшую неделю гриппом и ОРВИ (с учетом COVID-19) заболели почти 2,5 тысячи человек, из которых госпитализировали 96. Заболеваемость на уровне позапрошлой недели и значительно ниже показателя эпидемического порога.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: covid-19, грипп, заболеваемость, новости Харькова, ОРВИ;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52 случая коронавируса зафиксировали на Харьковщине за неделю с 18 по 24 ноября. В Харькове одна больная — женщина из возрастной группы «за 65» — умерла от последствий COVID-19.".