На Харківщині – чергова жертва COVID-19

52 випадки коронавірусу зафіксували на Харківщині за тиждень із 18 по 24 листопада. У Харкові одна хвора – жінка з вікової групи «65+» – померла від наслідків COVID-19.

З початку епідсезону (з 30 вересня) – це шостий летальний випадок серед хворих на COVID-19, розповіли у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У хворої відмічалися ускладнення з боку серцево-судинної та імунної систем. Також вона не була щеплена проти грипу та COVID-19.

Загалом в регіоні за минулий тиждень на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) захворіли майже 2,5 тисячі людей, з яких ушпиталили 96. Захворюваність на рівні позаминулого тижня і значно нижче показника епідемічного порогу.