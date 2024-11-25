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На Харківщині – чергова жертва COVID-19

Події 18:43   25.11.2024
Олена Нагорна
На Харківщині – чергова жертва COVID-19 Фото: ThomasxImo/photothek.netx

52 випадки коронавірусу зафіксували на Харківщині за тиждень із 18 по 24 листопада. У Харкові одна хвора – жінка з вікової групи «65+» – померла від наслідків COVID-19.

З початку епідсезону (з 30 вересня) – це шостий летальний випадок серед хворих на COVID-19, розповіли у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У хворої відмічалися ускладнення з боку серцево-судинної та імунної систем. Також вона не була щеплена проти грипу та COVID-19.

Загалом в регіоні за минулий тиждень на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) захворіли майже 2,5 тисячі людей, з яких ушпиталили 96. Захворюваність на рівні позаминулого тижня і значно нижче показника епідемічного порогу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 18:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "52 випадки коронавірусу зафіксували на Харківщині за тиждень із 18 по 24 листопада. У Харкові одна хвора – жінка з вікової групи «65+» – померла від наслідків COVID-19.".