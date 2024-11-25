На Харківщині – чергова жертва COVID-19
Фото: ThomasxImo/photothek.netx
52 випадки коронавірусу зафіксували на Харківщині за тиждень із 18 по 24 листопада. У Харкові одна хвора – жінка з вікової групи «65+» – померла від наслідків COVID-19.
З початку епідсезону (з 30 вересня) – це шостий летальний випадок серед хворих на COVID-19, розповіли у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У хворої відмічалися ускладнення з боку серцево-судинної та імунної систем. Також вона не була щеплена проти грипу та COVID-19.
Загалом в регіоні за минулий тиждень на грип та ГРВІ (з урахуванням COVID-19) захворіли майже 2,5 тисячі людей, з яких ушпиталили 96. Захворюваність на рівні позаминулого тижня і значно нижче показника епідемічного порогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 18:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "52 випадки коронавірусу зафіксували на Харківщині за тиждень із 18 по 24 листопада. У Харкові одна хвора – жінка з вікової групи «65+» – померла від наслідків COVID-19.".