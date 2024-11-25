«Очень много раненых» – Терехов о последствиях обстрела Харькова

Предварительные результаты утреннего удара по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Количество пострадавших растет – на данный момент известно уже о 23 раненых, уточнил городской голова.

«Очень много раненых, кроме этого, повреждены жилые дома. Более 40 домов пострадали. И сейчас работают наши коммунальные службы – убирают все, что натворили россияне. Что касается планов, то пришлось их менять, потому что мы всегда планово работаем. Но сегодня в экстренном порядке все работают для того, чтобы как можно быстрее все сделать, потому что на улице очень прохладно и наша основная задача, чтобы было теплоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение для того, чтобы более-менее были нормальные условия», – сказал Терехов.

По его словам, в этот раз обошлось без разбора завалов и заблокированных под ними людей. Переждать, пока профильные службы закончат ликвидировать последствия завалов, люди могут в «пунктах незламності» или временно поселиться в общежитиях. Терехов также напомнил, что из-за обстрела пострадал ЦПАУ. Некоторое время услуги будут оказывать в другом здании.

«Мы вынуждены будем перенести это оборудование. Мы не будем закупать новое оборудование. Когда завершим все восстановительные работы, мы перенесем это оборудование в то же помещение, в котором оно находилось. И будем работать в таком же, привычном режиме», – объяснил Терехов.

Читайте также: Напомним, взрыв раздался в Харькове около 08:30. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, «прилетело» в центре Харькова, на месте обстрела возник пожар. Мэр Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройке. Предварительно, по данным Синегубова, пострадали 19 людей. Позже городской голова проинформировал, что «прилетело» возле администрации Киевского района – там был размещен ЦНАП.