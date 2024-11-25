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“Дуже багато поранених” – Терехов про наслідки обстрілу Харкова

Події 11:36   25.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Дуже багато поранених” – Терехов про наслідки обстрілу Харкова

Попередні результати ранкового удару по Харкову повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Кількість постраждалих зростає – наразі відомо вже про 23 поранених, уточнив міський голова.

Дуже багато поранених крім цього, пошкоджені житлові будинки. Більше 40 будинків постраждали. І зараз працюють наші комунальні служби – прибирають усе те, що накоїли росіяни. Що стосується планів, то довелося їх змінювати, бо ми завжди планово працюємо. Але сьогодні в екстреному порядку працюють для того, щоб якнайшвидше все зробити, бо на вулиці дуже прохолодно і наше основне завдання, щоб було теплопостачання, енергопостачання, газопостачання для того, щоб більш-менш були нормальні умови.“, – сказав Терехов.

За його словами, цього разу обійшлося без розбору завалів та заблокованих під ними людей. Перечекати, доки профільні служби закінчать ліквідувати наслідки завалів, люди можуть у “пунктах незламності” або тимчасово оселитися в гуртожитках. Терехов також нагадав, що через обстріл постраждав ЦНАП. Деякий час послуги надаватимуть в іншій будівлі.

Ми вимушені будемо перенести це обладнання, ми не будемо закуповувати нове обладнання. Коли ми завершимо всі відновлювальні роботи, то ми перенесемо це обладнання в те ж приміщення, в якому воно перебувало і будемо працювати у такому, звичному режимі“, – пояснив Терехов.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 08:30. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, “прилетіло” у центрі Харкова, на місці обстрілу виникла пожежа. Мер Ігор Терехов уточнив, що удар зазнав район щільної житлової забудови. Попередньо, за даними Синєгубова, постраждали 19 людей. Пізніше міський голова поінформував, що «прилетіло» біля адміністрації Київського району – там був розміщений ЦНАП.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередні результати ранкового удару по Харкову повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".