Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова показали копы (видео)

Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова утром 25 ноября показали в патрульной полиции.

«Мы одними из первых прибыли на место и оказывали домедицинскую помощь раненым, эвакуировали пострадавших и обеспечили беспрепятственный проезд экстренных служб. В очередной раз целью террористов становится густонаселенный центр города», — подписал видео первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, ракетой С-400 ударили россияне рядом с ЦПАУ Киевского района в центре Харькова. Взрыв прогремел при отсутствии воздушной тревоги — в половине девятого утра. В этот момент сотрудники ЦПАУ уже пришли на работу. Пострадали 25 человек, из них 14 оказались в больнице. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания ЦПАУ были повреждены еще около 40 сооружений и жилых домов. Что касается ЦПАУ, то мэр заверил, что учреждение возобновит работу 26 ноября — в другом месте. По данным пресс-службы горсовета, на улице Свободы будет работать мобильный ЦПАУ.