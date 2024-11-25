Live
  • Пн 25.11.2024
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.32
  • EUR 42.99

Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова показали копы (видео)

Происшествия 20:36   25.11.2024
Елена Нагорная
Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова показали копы (видео)

Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова утром 25 ноября показали в патрульной полиции. 

«Мы одними из первых прибыли на место и оказывали домедицинскую помощь раненым, эвакуировали пострадавших и обеспечили беспрепятственный проезд экстренных служб. В очередной раз целью террористов становится густонаселенный центр города», — подписал видео первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, ракетой С-400 ударили россияне рядом с ЦПАУ Киевского района в центре Харькова. Взрыв прогремел при отсутствии воздушной тревоги — в половине девятого утра. В этот момент сотрудники ЦПАУ уже пришли на работу. Пострадали 25 человек, из них 14 оказались в больнице. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания ЦПАУ были повреждены еще около 40 сооружений и жилых домов. Что касается ЦПАУ, то мэр заверил, что учреждение возобновит работу 26 ноября — в другом месте. По данным пресс-службы горсовета, на улице Свободы будет работать мобильный ЦПАУ.

Читайте также: «Чудо»: Сковорода уцелел при ударе по Харькову, Макаренко и Сухомлинский — нет

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Не удивлюсь, если они попробуют повторить»: Коваленко о прорыве РФ в Купянск
«Не удивлюсь, если они попробуют повторить»: Коваленко о прорыве РФ в Купянск
24.11.2024, 14:38
Утренний взрыв в Харькове: 25 пострадавших, куда прилетело
Утренний взрыв в Харькове: 25 пострадавших, куда прилетело
25.11.2024, 17:58
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
25.11.2024, 07:21
Буданова хотят снять с должности главы ГУР и уже нашли ему замену в СБУ — СМИ
Буданова хотят снять с должности главы ГУР и уже нашли ему замену в СБУ — СМИ
25.11.2024, 20:14
«Чудо»: Сковорода уцелел при ударе по Харькову, Макаренко и Сухомлинский — нет
«Чудо»: Сковорода уцелел при ударе по Харькову, Макаренко и Сухомлинский — нет
25.11.2024, 19:11
Первый в Украине подземный медкомплекс анонсировал Синегубов в центре Харькова
Первый в Украине подземный медкомплекс анонсировал Синегубов в центре Харькова
25.11.2024, 21:16

Новости по теме:

20:36
Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова показали копы (видео)
19:54
Эвакуация на Харьковщине: Синегубов озвучил актуальные цифры (видео)
19:11
«Чудо»: Сковорода уцелел при ударе по Харькову, Макаренко и Сухомлинский — нет
18:43
На Харьковщине — очередная жертва COVID-19
18:22
Ночью — до 6 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 ноября

Вы читали новость: «Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова показали копы (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 20:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты после ракетного удара по центру Харькова утром 25 ноября показали в патрульной полиции. ".