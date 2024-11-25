Перші хвилини після ракетного удару по центру Харкова показали копи (відео)

Перші хвилини після ракетного удару по центру Харкова вранці 25 листопада показали у патрульній поліції.

«Ми одними з перших прибули на місце та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали постраждалих та забезпечили безперешкодний проїзд екстрених служб. Вкотре ціллю терористів стає густонаселений центр міста», — підписав відео перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, ракетою С-400 вдарили росіяни поряд із ЦНАПом Київського району у центрі Харкова. Вибух пролунав за відсутності повітряної тривоги – о пів на дев’яту ранку. На цей момент співробітники ЦНАПу вже прийшли на роботу. Постраждали 25 людей, з них 14 опинилися у лікарні. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі ЦНАПу отримали пошкодження ще близько 40 споруд та житлових будинків. Щодо ЦНАПу, то мер запевнив, що установа відновить роботу 26 листопада – в іншому місці. За даними пресслужби міськради, на вулиці Свободи працюватиме мобільний ЦНАП.