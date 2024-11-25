«Только пришла на работу и бахнуло» — очевидцы об ударе по Харькову (видео)
Люди, ставшие очевидцами обстрела центра Харькова утром 25 ноября, рассказали, что было во время «прилета».
«Я находилась в своем кабинете, только пришла на работу, включила компьютер и пошла снять пальто к двери. И в этот момент бахнуло что-то и вылетели стекла, окна у меня выкручены. Ну, я замерла, но поскольку я из Северной Салтовки, то я быстро среагировала. Я знала, что еще одна коллега здесь и я выбежала из кабинета, она была тоже в коридоре. Мы спустились вниз и просто ждали, что нам скажут», – рассказала Наталья Шевченко, передает ХОВА.
В момент взрыва очевидец Сергей Витренко заходил по лестнице.
«Все засияло, заискрыло, светильники улетели, увидел дым возле соседнего здания, и все. Смотрю, вылетели двери входные, куски крыши улетели», — сказал Сергей Витренко.
Предварительно, РФ атаковала Харьков с ЗРК С-400, сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.
«Вражеский обстрел пришелся во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов получили повреждения, горели три автомобиля и фасады указанных выше домов», — отметил Сокол.
Видео: ХОВА
Напомним, взрыв раздался в Харькове около 08:30. Предварительно, удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400, сообщил мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что «прилетело» возле администрации Киевского района – там был размещен ЦПАУ. Известно о 23 пострадавших — последствия.
Новости по теме:
- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: обстрел, удар, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Только пришла на работу и бахнуло» — очевидцы об ударе по Харькову (видео)»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди, ставшие очевидцами обстрела центра Харькова утром 25 ноября, рассказали, что было во время «прилета».".