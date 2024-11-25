«Только пришла на работу и бахнуло» — очевидцы об ударе по Харькову (видео)

Люди, ставшие очевидцами обстрела центра Харькова утром 25 ноября, рассказали, что было во время «прилета».

«Я находилась в своем кабинете, только пришла на работу, включила компьютер и пошла снять пальто к двери. И в этот момент бахнуло что-то и вылетели стекла, окна у меня выкручены. Ну, я замерла, но поскольку я из Северной Салтовки, то я быстро среагировала. Я знала, что еще одна коллега здесь и я выбежала из кабинета, она была тоже в коридоре. Мы спустились вниз и просто ждали, что нам скажут», – рассказала Наталья Шевченко, передает ХОВА.

В момент взрыва очевидец Сергей Витренко заходил по лестнице.

«Все засияло, заискрыло, светильники улетели, увидел дым возле соседнего здания, и все. Смотрю, вылетели двери входные, куски крыши улетели», — сказал Сергей Витренко.

Предварительно, РФ атаковала Харьков с ЗРК С-400, сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«Вражеский обстрел пришелся во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов получили повреждения, горели три автомобиля и фасады указанных выше домов», — отметил Сокол.

Видео: ХОВА

Напомним, взрыв раздался в Харькове около 08:30. Предварительно, удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400, сообщил мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что «прилетело» возле администрации Киевского района – там был размещен ЦПАУ. Известно о 23 пострадавших — последствия.