«Тільки прийшла на роботу і бахнуло» – очевидці про удар по Харкову (відео)
Люди, які стали очевидцями обстрілу центру Харкова вранці 25 листопада, розповіли, що було під час «прильоту».
«Я знаходилася в своєму кабінеті, тільки прийшла на роботу, увімкнула комп’ютер і пішла зняти пальто до дверей. І в цей момент бахнуло щось і вилетіло скло, вікна в мене викручені. Ну я завмерла, але оскільки я з Північної Салтівки, то я швидко зреагувала. Я знала, що ще одна є колега тут і я вибігла з кабінету, вона була теж в коридорі. Ми спустилися вниз і просто чекали, що нам скажуть», – розповіла Наталія Шевченко, передає ХОВА.
В момент вибуху очевидець Сергій Вітренко заходив по сходах.
«Все засяяло, заіскрило, світильники полетіли, побачив дим біля сусідньої будівлі, і все. Дивлюсь, вилетіли двері вхідні, шматки даху полетіли», – сказав Сергій Вітренко.
Попередньо, РФ атакувала Харків із ЗРК С-400, повідомив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.
Відео: ХОВА
Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 08:30. Попередньо, удару по центру Харкова було завдано ракетою С-400, повідомив мер Ігор Терехов. Він уточнив, що «прилетіло» біля адміністрації Київського району – там був розміщений ЦНАП. Відомо про 23 постраждалих – наслідки.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Люди, які стали очевидцями обстрілу центру Харкова вранці 25 листопада, розповіли, що було під час «прильоту».".