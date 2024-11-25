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«Тільки прийшла на роботу і бахнуло» – очевидці про удар по Харкову (відео)

Репортаж 12:43   25.11.2024
Вікторія Яковенко
«Тільки прийшла на роботу і бахнуло» – очевидці про удар по Харкову (відео) Фото: ХОВА

Люди, які стали очевидцями обстрілу центру Харкова вранці 25 листопада, розповіли, що було під час «прильоту».

«Я знаходилася в своєму кабінеті, тільки прийшла на роботу, увімкнула комп’ютер і пішла зняти пальто до дверей. І в цей момент бахнуло щось і вилетіло скло, вікна в мене викручені. Ну я завмерла, але оскільки я з Північної Салтівки, то я швидко зреагувала. Я знала, що ще одна є колега тут і я вибігла з кабінету, вона була теж в коридорі. Ми спустилися вниз і просто чекали, що нам скажуть», – розповіла Наталія Шевченко, передає ХОВА.

В момент вибуху очевидець Сергій Вітренко заходив по сходах.

«Все засяяло, заіскрило, світильники полетіли, побачив дим біля сусідньої будівлі, і все. Дивлюсь, вилетіли двері вхідні, шматки даху полетіли», – сказав Сергій Вітренко.

Попередньо, РФ атакувала Харків із ЗРК С-400, повідомив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Відео: ХОВА

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 08:30. Попередньо, удару по центру Харкова було завдано ракетою С-400, повідомив мер Ігор Терехов. Він уточнив, що «прилетіло» біля адміністрації Київського району – там був розміщений ЦНАП. Відомо про 23 постраждалих – наслідки.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Люди, які стали очевидцями обстрілу центру Харкова вранці 25 листопада, розповіли, що було під час «прильоту».".