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Где сегодня на Харьковщине шли бои — Генштаб ВСУ на 16:00

Происшествия 17:20   26.11.2024
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине шли бои — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Четыре боя произошло с начала суток на севере Харьковщины и еще 15 — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении все столкновения были в районе Волчанска.

Двенадцать штурмов захватчиков отбили вблизи Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково и Андреевки на Купянском направлении, три боя продолжаются до сих пор.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 17:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре боя произошло с начала суток на севере Харьковщины и еще 15 — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".