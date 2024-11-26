Где сегодня на Харьковщине шли бои — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре боя произошло с начала суток на севере Харьковщины и еще 15 — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении все столкновения были в районе Волчанска.
Двенадцать штурмов захватчиков отбили вблизи Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково и Андреевки на Купянском направлении, три боя продолжаются до сих пор.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре боя произошло с начала суток на севере Харьковщины и еще 15 — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".