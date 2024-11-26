Где сегодня на Харьковщине шли бои — Генштаб ВСУ на 16:00

Четыре боя произошло с начала суток на севере Харьковщины и еще 15 — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении все столкновения были в районе Волчанска.

Двенадцать штурмов захватчиков отбили вблизи Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково и Андреевки на Купянском направлении, три боя продолжаются до сих пор.