Де сьогодні на Харківщині точилися бої — Генштаб ЗСУ на 16:00

Чотири бої сталися від початку доби на півночі Харківщини та ще 15 – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку усі зіткнення були у районі Вовчанська.

Дванадцять штурмів загарбників відбили поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп’янському напрямку, три бої тривають дотепер.