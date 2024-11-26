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Де сьогодні на Харківщині точилися бої — Генштаб ЗСУ на 16:00

Події 17:20   26.11.2024
Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині точилися бої — Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Чотири бої сталися від початку доби на півночі Харківщини та ще 15 – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку усі зіткнення були у районі Вовчанська.

Дванадцять штурмів загарбників відбили поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп’янському напрямку, три бої тривають дотепер.

Читайте також: «Це суцільні руїни, немає доріг» – ОТУВ «Харків» про штурми РФ у Вовчанську

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 17:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири бої сталися від початку доби на півночі Харківщини та ще 15 – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".