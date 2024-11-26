Де сьогодні на Харківщині точилися бої — Генштаб ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Чотири бої сталися від початку доби на півночі Харківщини та ще 15 – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку усі зіткнення були у районі Вовчанська.
Дванадцять штурмів загарбників відбили поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп’янському напрямку, три бої тривають дотепер.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 17:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири бої сталися від початку доби на півночі Харківщини та ще 15 – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".