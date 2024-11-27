Будут ли отключения света в Харькове и области 28 ноября: информация облэнерго
Фото: Харьковоблэнерго/Telegram
В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 28 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.
Так, с 8:00 до 19:00 ограничения могут применять для бытовых потребителей и с 7:00 до 20:00 — для промышленности и бизнеса.
Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии на 23-29 ноября. Определить свою группу можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, новости Харькова, отключения, світло, свет, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 21:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 28 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.".