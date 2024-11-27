Будут ли отключения света в Харькове и области 28 ноября: информация облэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 28 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.

Так, с 8:00 до 19:00 ограничения могут применять для бытовых потребителей и с 7:00 до 20:00 — для промышленности и бизнеса.

Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии на 23-29 ноября. Определить свою группу можно по ссылке.