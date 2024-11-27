Чи будуть відключення світла в Харкові та області 28 листопада: дані обленерго
Фото: Харківобленерго/телеграм
В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 28 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла.
Так, з 8:00 до 19:00 обмеження можуть застосовувати для побутових споживачів та з 7:00 до 20:00 – для промисловості та бізнесу.
Раніше обленерго опублікувало графік вимкнення електроенергії на 23-29 листопада. Визначити свою групу можна за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 21:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 28 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла".