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Чи будуть відключення світла в Харкові та області 28 листопада: дані обленерго

Суспільство 21:33   27.11.2024
Олена Нагорна
Чи будуть відключення світла в Харкові та області 28 листопада: дані обленерго Фото: Харківобленерго/телеграм

В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 28 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла.

Так, з 8:00 до 19:00 обмеження можуть застосовувати для побутових споживачів та з 7:00 до 20:00 – для промисловості та бізнесу.

Раніше обленерго опублікувало графік вимкнення електроенергії на 23-29 листопада. Визначити свою групу можна за посиланням.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 21:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 28 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла".