Чи будуть відключення світла в Харкові та області 28 листопада: дані обленерго

В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 28 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік вимкнення світла.

Так, з 8:00 до 19:00 обмеження можуть застосовувати для побутових споживачів та з 7:00 до 20:00 – для промисловості та бізнесу.

Раніше обленерго опублікувало графік вимкнення електроенергії на 23-29 листопада. Визначити свою групу можна за посиланням.