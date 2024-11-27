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Грязная жидкость течет из кранов в пригороде Харькова – Госпродпотребслужба

Общество 15:09   27.11.2024
Виктория Яковенко
Грязная жидкость течет из кранов в пригороде Харькова – Госпродпотребслужба Фото: ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области

Житель Солоницевской громады пожаловался в ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области. Он отметил, что с середины сентября в квартирах поселка Подворки из кранов вместо воды начала течь жидкость грязного цвета с пониженным давлением.

Кроме того, неоднократно фиксировались случаи отключения воды, отметил автор обращения.

После проверки специалисты Госпотребслужбы вынесли предписание об устранении выявленных нарушений.

Они также решили создать комиссию с обязательным привлечением соответствующих специалистов, обеспечивающих регулярное проведение лабораторного контроля качества питьевой воды.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 15:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Солоницевской громады пожаловался в ГУ «Госпродпотребслужбы». Он отметил, что с середины сентября в квартирах поселка Подворки из кранов начала течь жидкость грязного цвета.".