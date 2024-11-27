Грязная жидкость течет из кранов в пригороде Харькова – Госпродпотребслужба

Житель Солоницевской громады пожаловался в ГУ «Госпродпотребслужбы» в Харьковской области. Он отметил, что с середины сентября в квартирах поселка Подворки из кранов вместо воды начала течь жидкость грязного цвета с пониженным давлением.

Кроме того, неоднократно фиксировались случаи отключения воды, отметил автор обращения.

После проверки специалисты Госпотребслужбы вынесли предписание об устранении выявленных нарушений.

Они также решили создать комиссию с обязательным привлечением соответствующих специалистов, обеспечивающих регулярное проведение лабораторного контроля качества питьевой воды.