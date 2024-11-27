Брудна рідина тече з кранів у передмісті Харкова – Держпродспоживслужба
Фото: ГУ «Держпродспоживслужби» у Харківській області
Мешканець Солоницівської громади поскаржився в ГУ «Держпродспоживслужби» у Харківській області. Він зазначив, що із середини вересня у квартирах селища Подвірки з кранів замість води почала текти рідина брудного кольору зі зниженим тиском.
Крім цього, неодноразово фіксувалися випадки відключення води, зазначив автор звернення.
Після перевірки фахівці Держпродспоживслужби винесли припис про усунення виявлених порушень.
Вони також вирішили створити комісію з обов’язковим залученням відповідних спеціалістів, які мають забезпечити регулярне проведення лабораторного контролю якості питної води.
Читайте також: Під Харковом – карантин: безпритульний скажений кіт напав на людей
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госпродпотребслужба, кран, подворки, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Брудна рідина тече з кранів у передмісті Харкова – Держпродспоживслужба»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 15:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Солоницівської громади поскаржився в ГУ «Держпродспоживслужби» Він зазначив, що у квартирах селища Подвірки з кранів замість води почала текти рідина брудного кольору.".