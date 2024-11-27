Брудна рідина тече з кранів у передмісті Харкова – Держпродспоживслужба

Мешканець Солоницівської громади поскаржився в ГУ «Держпродспоживслужби» у Харківській області. Він зазначив, що із середини вересня у квартирах селища Подвірки з кранів замість води почала текти рідина брудного кольору зі зниженим тиском.

Крім цього, неодноразово фіксувалися випадки відключення води, зазначив автор звернення.

Після перевірки фахівці Держпродспоживслужби винесли припис про усунення виявлених порушень.

Вони також вирішили створити комісію з обов’язковим залученням відповідних спеціалістів, які мають забезпечити регулярне проведення лабораторного контролю якості питної води.