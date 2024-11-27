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Брудна рідина тече з кранів у передмісті Харкова – Держпродспоживслужба

Суспільство 15:09   27.11.2024
Вікторія Яковенко
Брудна рідина тече з кранів у передмісті Харкова – Держпродспоживслужба Фото: ГУ «Держпродспоживслужби» у Харківській області

Мешканець Солоницівської громади поскаржився в ГУ «Держпродспоживслужби» у Харківській області. Він зазначив, що із середини вересня у квартирах селища Подвірки з кранів замість води почала текти рідина брудного кольору зі зниженим тиском.

Крім цього, неодноразово фіксувалися випадки відключення води, зазначив автор звернення.

Після перевірки фахівці Держпродспоживслужби винесли припис про усунення виявлених порушень.

Вони також вирішили створити комісію з обов’язковим залученням відповідних спеціалістів, які мають забезпечити регулярне проведення лабораторного контролю якості питної води.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 15:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець Солоницівської громади поскаржився в ГУ «Держпродспоживслужби» Він зазначив, що у квартирах селища Подвірки з кранів замість води почала текти рідина брудного кольору.".