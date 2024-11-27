Пять артсистем, танк и 24 БПЛА потеряла РФ на Харьковском направлении – ВСУ

О боях и потерях оккупантов на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 27 ноября в ОТГВ «Харьков».

«За минувшие сутки произошло пять вражеских атак в районе Волчанска, противник активно применял бомбардировочную авиацию. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов, а также 38 ударов дронами-камикадзе. Совершили 339 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

Также украинские защитники ликвидировали 149 военных РФ: 63 убитых, 86 раненых. Кроме того, россияне потеряли танк, пять артсистем, 22 авто, 24 БПЛА, а также 64 укрытия и пункт управления беспилотниками.