П’ять артсистем, танк та 24 БПЛА втратила РФ на Харківському напрямку – ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та втрати окупантів на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 27 листопада у ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби відбулося п’ять ворожих атак в районі Вовчанська, противник активно застосовував бомбардувальну авіацію. російські окупанти завдали 2 авіаудари із використанням 5 КАБів, а також 38 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 339 обстрілів позицій захисників України”, – написали у ЗСУ.
Також українські захисники ліквідували 149 військових РФ: 63 убитих, 86 поранених. Крім того, росіяни втратили танк, п’ять артсистем, 22 авто, 24 БПЛА, а також 64 укриття та пункт управління безпілотниками.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 11:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати окупантів на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 27 листопада у ОТУВ “Харків”.".