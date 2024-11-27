П’ять артсистем, танк та 24 БПЛА втратила РФ на Харківському напрямку – ЗСУ

Про бої та втрати окупантів на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 27 листопада у ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби відбулося п’ять ворожих атак в районі Вовчанська, противник активно застосовував бомбардувальну авіацію. російські окупанти завдали 2 авіаудари із використанням 5 КАБів, а також 38 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 339 обстрілів позицій захисників України”, – написали у ЗСУ.

Також українські захисники ліквідували 149 військових РФ: 63 убитих, 86 поранених. Крім того, росіяни втратили танк, п’ять артсистем, 22 авто, 24 БПЛА, а також 64 укриття та пункт управління безпілотниками.