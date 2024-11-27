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П’ять артсистем, танк та 24 БПЛА втратила РФ на Харківському напрямку – ЗСУ

Україна 11:34   27.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять артсистем, танк та 24 БПЛА втратила РФ на Харківському напрямку – ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та втрати окупантів на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 27 листопада у ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби відбулося п’ять ворожих атак в районі Вовчанська, противник активно застосовував бомбардувальну авіацію. російські окупанти завдали 2 авіаудари із використанням 5 КАБів, а також 38 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 339 обстрілів позицій захисників України”, – написали у ЗСУ.

Також українські захисники ліквідували 149 військових РФ: 63 убитих, 86 поранених. Крім того, росіяни втратили танк, п’ять артсистем, 22 авто, 24 БПЛА, а також 64 укриття та пункт управління безпілотниками.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 11:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати окупантів на Харківському напрямку поінформували у ранковому зведенні 27 листопада у ОТУВ “Харків”.".