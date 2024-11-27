«Сложная ситуация»: защитники Липцев под Харьковом противостоят не только РФ

В районе сел Липцы и Глубокое на севере от Харькова с ухудшением погодных условий ситуация усложнилась — противник подтянул резервы и возобновил активные штурмы, рассказал «Котя» — командир взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр.

«Враг наступает малыми пехотными группами. В этом они стабильны, ничего не меняется. Тяжелая и легкая бронированная техника не применяется. По нашей работе все стабильно. Секторальная взвешенная работа. Привлечено очень много оперативных и очень опытных беспилотных подразделений. Держим оборону на своих направлениях, уже в принципе знаем позиции, рельефность. И нас удивлять очень трудно. Так что ситуация стабильная, все под контролем», — заверил защитник в эфире нацмарафона.

Локацию Липцы-Глубокое боец назвал уникальной, потому что там лесостепная зона граничит с частной застройкой, а также есть водоем.

«Мы противостоим не только врагу сейчас, а еще и погодным и природным явлениям. Именно из-за этого водоема сейчас поднимается вода на наших позициях. И очень усложняет наши слаженные действия, передвижения и вообще нахождение личного состава непосредственно в этих низинах. Очень сложная ситуация и очень высокий уровень воды. Но мы, в принципе, готовы к этим вызовам. Это, к сожалению, не первая зима уже впереди. Все знают, как оперативно и профессионально реагировать на эти вызовы. Липцы — это очень стратегический населенный пункт. В его окрестностях есть такие оперативные высоты, которые, если, не дай Бог, будут потеряны, то это даст прямую видимость на сам город Харьков и на подступы к нему. Это очень усложнит нашу логистику. Если враг начнет применять прямые удары артиллерийскими системами, то нам будет очень трудно передвигаться, хранить свои боекомплекты», — пояснил Котя.

Он добавил, что защитники остаются под ударами российских КАБов, но в сравнении с маем-июнем их количество уменьшилось в разы.

«Были привлечены дополнительные средства противовоздушной обороны, очень важную роль играют мобильные группы, которые борются с «Шахедами». Это все немножко упростило нашу жизнь», — констатировал защитник.