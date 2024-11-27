“Складна ситуація”: захисники Липців під Харковом протистоять не тільки ворогу
У районі сіл Липці та Глибоке на півночі від Харкова із погіршенням погодних умов ситуація ускладнилася – супротивник підтягнув резерви та відновив активні штурми, розповів «Котя» – командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр.
«Ворог наступає малими піхотними групами. У цьому вони стабільні, нічого не змінюється. Важка і легка броньована техніка не застосовується. По нашій роботі все стабільно. Секторальна, зважена, виважена робота. Залучено дуже багато оперативних і дуже досвідчених безпілотних підрозділів. Тримаємо оборону на своїх напрямках, вже у принципі знаємо позицію, рельєфність. І нас дивувати дуже важко. Так що ситуація стабільна, все під контролем», — запевнив захисник в етері нацмарафону.
Локацію Липці-Глибоке боєць назвав унікальною, бо там лісостепова зона межує із приватною забудовою і також є водойма.
«Ми протистоїмо не тільки ворогу зараз, а ще й погодним і природним явищам. Саме через цю водойму зараз підіймається вода на наших позиціях. І дуже ускладнює наші злагоджені дії, пересування і взагалі знаходження особового складу безпосередньо в цих низинах. Дуже складна ситуація і дуже високий рівень води. Але ми, у принципі, готові до цих викликів. Це, на жаль, не перша зима уже попереду. Усі знають, як оперативно і професійно реагувати на ці виклики. Липці – це дуже стратегічний населений пункт. На його околицях є такі оперативні висоти, які, якщо, не дай Боже, будуть втрачені, то це дасть пряму видимість на саме місто Харків і на підступи до нього. Це дуже ускладнить нашу логістику. Якщо ворог почне застосовувати прямі удари артилерійськими системами, то нам буде дуже важко пересуватися, зберігати свої боєкомплекти», — пояснив Котя.
Він додав, що захисники потерпають від ударів російських КАБів, але порівняно з травнем-червнем їхня кількість зменшилася в рази.
«Були залучені додаткові засоби протиповітряної оборони, дуже важливу роль відіграють мобільні групи, які борються з “шахедами”. Це все трошки спростило наше життя», — констатував захисник.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 21:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі сіл Липці та Глибоке на півночі від Харкова із погіршенням погодних умов ситуація ускладнилася – супротивник підтягнув резерви та відновив активні штурми".