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Бывшему театру Пушкина выбрали новое название — депутат Харьковского облсовета

Общество 11:45   28.11.2024
Виктория Яковенко
Бывшему театру Пушкина выбрали новое название — депутат Харьковского облсовета Фото: Харьковский облсовет

Бывший театр Пушкина в Харькове теперь называется в честь Г.Ф. Квитки-Основьяненко. Такое решение приняли депутаты облсовета во время сессии 28 ноября.

«Более двух лет длилась эпопея переименований. Григорий Квитка – драматург, прозаик, один из основателей Харьковского университета. Он родился в семье казацко-старшинского происхождения Квиток. Родился в семейном имении Основа. Именно поэтому у него двойная фамилия – Квитка-Основьяненко. Теперь семейная деревня Квиток – Основа – является частью Харькова и называется Основянским районом. Историческое название этому району вернули в процессе декоммунизации в 2016 году. До этого этот район Харькова назывался Червонозаводским», — отметила депутат облсовета Галина Куц.

Она подчеркнула, что, наконец, имена казацкого рода Квиток, которые много сделали для формирования украинского лица Харькова и Слободчины, возвращаются из небытия.

театр Пушкина в Харькове
скриншот

Напомним, драматический театр в Харькове был переименован в декабре 2022 года. Облсовет с третьей попытки убрал из названия слова «русский» и «Пушкина». Писатель и драматург Григорий Квитка-Основьяненко — харьковчанин, внесший значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры, театрального искусства и других сфер общественной жизни Украины. Общественное обсуждение о присвоении театру имени Григория Квитки-Основьяненко состоялось 29 октября в здании Госпрома.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший театр Пушкина в Харькове теперь называется в честь Г.Ф. Квитки-Основьяненко. Такое решение приняли депутаты облсовета во время сессии 28 ноября.".