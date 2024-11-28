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Колишньому театру Пушкіна обрали нове ім’я – депутат Харківської облради

Суспільство 11:45   28.11.2024
Вікторія Яковенко
Колишньому театру Пушкіна обрали нове ім’я – депутат Харківської облради Фото: Харківська облрада

Колишній театр Пушкіна у Харкові тепер має назву на честь Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Таке рішення ухвалили депутати облради під час сесії 28 листопада.

«Понад два роки тривала епопея перейменувань. Григорій Квітка – драматург, прозаїк, один із засновників Харківського університету. Він народився у родині козацько-старшинського походження Квіток. Народився в родинному маєтку Основа. Саме тому у нього подвійне прізвище – Квітка-Основ’яненко. Тепер родинне село Квіток – Основа – є частиною Харкова і називається Основ’янським районом. Історичну назву цьому району повернули у процесі декомунізації в 2016 році. До того цей район Харкова називався Червонозаводським», – зазначила депутатка облради Галина Куц.

Вона підкреслила, що нарешті імена козацького роду Квіток, які багато зробили для формування українського обличчя Харкова та Слобідчини, вертаються із небуття.

театр Пушкина в Харькове

Нагадаємо, драматичний театр у Харкові був перейменований у грудні 2022 року. Облрада з третьої спроби прибрала з назви слова «російський» та «Пушкіна». Письменник та драматург Григорій Квітка-Основ’яненко — харків’янин, який зробив значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури, театрального мистецтва та інших сфер суспільного життя України. Громадське обговорення щодо присвоєння театру імені Григорія Квітки-Основ’яненка відбулось 29 жовтня 2024 року в будівлі Держпрому.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 11:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній театр Пушкіна у Харкові тепер має назву на честь Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Таке рішення ухвалили депутати облради під час сесії 28 листопада.".