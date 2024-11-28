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Есть некоторые разрушения — ОВА о ситуации со светом и теплом на Харьковщине

Общество 16:01   28.11.2024
Виктория Яковенко
Есть некоторые разрушения — ОВА о ситуации со светом и теплом на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

За последний месяц на Харьковщине зафиксировали 207 обстрелов гражданских объектов. В том числе, под прицелом оккупантов были и объекты критической инфраструктуры, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Имеем некоторые разрушения, не будем вдаваться в подробности. Однако система электроснабжения, теплоснабжения работают у нас в штатном режиме. Да, мы являемся частью общенациональной энергосистемы, поэтому там, где есть разрушение, я имею в виду те территории и области, если не хватает электроснабжения, мы применяем плановые или стабилизационные отключения. Сейчас они у нас действуют, они достаточно лояльны. Действуют три очереди. Если мы даже анонсируем – это не значит, что людей будем действительно отключать», — сказал Синегубов.

Читайте также: Атаки ракетами и КАБами: Синегубов о последствиях ударов по Харькову (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 16:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последний месяц на Харьковщине зафиксировали 207 обстрелов гражданских объектов. В том числе, под прицелом оккупантов были и объекты критической инфраструктуры.".