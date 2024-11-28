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Маємо деякі руйнування – ОВА про ситуацію зі світлом і теплом на Харківщині

Суспільство 16:01   28.11.2024
Вікторія Яковенко
Маємо деякі руйнування – ОВА про ситуацію зі світлом і теплом на Харківщині

За останній місяць на Харківщині зафіксували 207 обстрілів цивільних об’єктів. У тому числі під прицілом окупантів були і об’єкти критичної інфраструктури, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Маємо деякі руйнування, не будемо вдаватися у подробиці. Однак система електропостачання, теплопостачання працюють у нас у штатному режимі. Так, ми є складовою частиною загальнонаціональної енергосистеми, тому там де є руйнування, я маю на увазі ті території та області, якщо не вистачає електропостачання ми застосовуємо планові або стабілізаційні відключення. Наразі вони у нас діють, вони досить лояльні. Діють наразі три черги. Якщо ми навіть анонсуємо – це не означає, що людей будемо дійсно відключати», – сказав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 16:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останній місяць на Харківщині зафіксували 207 обстрілів цивільних об’єктів. У тому числі під прицілом окупантів були і об’єкти критичної інфраструктури.".