Атаки ракетами та КАБами: Синєгубов про наслідки ударів по Харкову (відео)

28 листопада армія РФ двічі атакувала місто Харків. Спершу вранці – ракетами, потім вдень – КАБами, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Мали кілька годин тому удари КАБами в напрямку Харкова. Серйозних руйнувань немає, але це керовані авіабомби досить потужної сили і від кожного удару, навіть якщо вони приходяться на відкриту місцевість, є пошкодження цивільної інфраструктури. Якщо брати останню атаку – це три КАБи – дві це область, це самісіньке передмістя Харкова, одна керована авіабомба – в самому місті Харків. Так, це була відкрита місцевість, але поруч знаходяться житлові будинки, тому вибиті вікна ми маємо», – зазначив Синєгубов.

Вранці ворог вдарив по Харкову трьома ракетами С-300 та С-400, зазначив голова ХОВА. Постраждало цивільне підприємство, дев’ятиповерхівка. Внаслідок атак поранених немає, уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, серію вибухів чули у Харкові приблизно о 06:10. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що «прилетіло» у Київському районі. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, всі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств.

Також вибухи лунали у Харкові близько 12:40. За даними ХОВА, потрапляння зафіксували у лісосмузі на околиці Київського району. Відомо також про удари по селах Руська Лозова та Уди, а також про «прильоти» в Малоданилівській громаді.