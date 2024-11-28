Атаки ракетами та КАБами: Синєгубов про наслідки ударів по Харкову (відео)
28 листопада армія РФ двічі атакувала місто Харків. Спершу вранці – ракетами, потім вдень – КАБами, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Мали кілька годин тому удари КАБами в напрямку Харкова. Серйозних руйнувань немає, але це керовані авіабомби досить потужної сили і від кожного удару, навіть якщо вони приходяться на відкриту місцевість, є пошкодження цивільної інфраструктури. Якщо брати останню атаку – це три КАБи – дві це область, це самісіньке передмістя Харкова, одна керована авіабомба – в самому місті Харків. Так, це була відкрита місцевість, але поруч знаходяться житлові будинки, тому вибиті вікна ми маємо», – зазначив Синєгубов.
Вранці ворог вдарив по Харкову трьома ракетами С-300 та С-400, зазначив голова ХОВА. Постраждало цивільне підприємство, дев’ятиповерхівка. Внаслідок атак поранених немає, уточнив Синєгубов.
Нагадаємо, серію вибухів чули у Харкові приблизно о 06:10. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що «прилетіло» у Київському районі. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, всі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств.
Також вибухи лунали у Харкові близько 12:40. За даними ХОВА, потрапляння зафіксували у лісосмузі на околиці Київського району. Відомо також про удари по селах Руська Лозова та Уди, а також про «прильоти» в Малоданилівській громаді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, КАБ, Олег Синегубов, ракети, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 листопада армія РФ двічі атакувала місто Харків. Спершу вранці – ракетами, потім вдень – КАБами, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".