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Атаки ракетами и КАБами: Синегубов о последствиях ударов по Харькову (видео)

Общество 15:34   28.11.2024
Виктория Яковенко
Атаки ракетами и КАБами: Синегубов о последствиях ударов по Харькову (видео) Фото: Вадим Беликов

28 ноября армия РФ дважды атаковала город Харьков. Сначала утром – ракетами, затем днем ​​– КАБами, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Имели несколько часов назад удары КАБами в направлении Харькова. Серьезных разрушений нет, но это управляемые авиабомбы достаточно мощной силы и от каждого удара, даже если они приходятся на открытую местность, есть повреждение гражданской инфраструктуры. Если брать последнюю атаку – это три КАБа – две это область, это самый пригород Харькова, одна управляемая авиабомба – в самом городе Харьков. Да, это была открытая местность, но рядом находятся жилые дома, поэтому выбитые окна у нас есть», — отметил Синегубов.

Утром враг ударил по Харькову тремя ракетами С-300 и С-400, отметил глава ХОВА. Пострадало гражданское предприятие, девятиэтажка. В результате атак раненых нет, уточнил Синегубов.

Напомним, серию взрывов слышали в Харькове примерно в 06:10. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что «прилетело» по Киевскому району. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий.

Также взрывы звучали в Харькове около 12:40. По данным ХОВА, попадание зафиксировали в лесополосе на окраине Киевского района. Известно также об ударах по селах Русская Лозовая и Уды, а также о «прилетах» в Малоданиловской громаде.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 ноября армия РФ дважды атаковала город Харьков. Сначала утром – ракетами, затем днем ​​– КАБами, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".