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Фортификации врага уничтожили в районе Волчанска на Харьковщине (видео)

Общество 20:29   28.11.2024
Елена Нагорная
Фортификации врага уничтожили в районе Волчанска на Харьковщине (видео) Скриншот

В районе Волчанска Харьковской области пограничники на днях уничтожили российские фортификационные сооружения и другие цели.

Как информируют в ГПСУ, это результат боевой работы расчетов разведывательно-ударных БпЛА подразделения «Скорпион».

С помощью FPV-дронов и беспилотников-бомберов пограничники поразили вражеские фортификационные сооружения, средства РЭБ, камеру наблюдения, миномет на огневой позиции и полевой склад боеприпасов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 20:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Волчанска Харьковской области пограничники на днях уничтожили российские фортификационные сооружения и другие цели.".