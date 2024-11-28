Фортификации врага уничтожили в районе Волчанска на Харьковщине (видео)

В районе Волчанска Харьковской области пограничники на днях уничтожили российские фортификационные сооружения и другие цели.

Как информируют в ГПСУ, это результат боевой работы расчетов разведывательно-ударных БпЛА подразделения «Скорпион».

С помощью FPV-дронов и беспилотников-бомберов пограничники поразили вражеские фортификационные сооружения, средства РЭБ, камеру наблюдения, миномет на огневой позиции и полевой склад боеприпасов.