Фортификации врага уничтожили в районе Волчанска на Харьковщине (видео)
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В районе Волчанска Харьковской области пограничники на днях уничтожили российские фортификационные сооружения и другие цели.
Как информируют в ГПСУ, это результат боевой работы расчетов разведывательно-ударных БпЛА подразделения «Скорпион».
С помощью FPV-дронов и беспилотников-бомберов пограничники поразили вражеские фортификационные сооружения, средства РЭБ, камеру наблюдения, миномет на огневой позиции и полевой склад боеприпасов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Волчанска Харьковской области пограничники на днях уничтожили российские фортификационные сооружения и другие цели.".