Фортифікації ворога знищили в районі Вовчанська на Харківщині (відео)
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У районі Вовчанська Харківської області прикордонники днями знищили російські фортифікаційні споруди та інші цілі.
Як інформують у ДПСУ, це результат бойової роботи розрахунків розвідувально-ударних БпЛА підрозділу «Скорпіон».
За допомогою FPV-дронів та безпілотників-бомберів прикордонники вразили ворожі фортифікаційні споруди, засоби РЕБ, камеру спостереження, міномет на вогневій позиції та польовий склад боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 20:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Вовчанська Харківської області прикордонники днями знищили російські фортифікаційні споруди та інші цілі.".