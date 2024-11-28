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Фортифікації ворога знищили в районі Вовчанська на Харківщині (відео)

Суспільство 20:29   28.11.2024
Олена Нагорна
Фортифікації ворога знищили в районі Вовчанська на Харківщині (відео) Скриншот

У районі Вовчанська Харківської області прикордонники днями знищили російські фортифікаційні споруди та інші цілі.

Як інформують у ДПСУ, це результат бойової роботи розрахунків розвідувально-ударних БпЛА підрозділу «Скорпіон».

За допомогою FPV-дронів та безпілотників-бомберів прикордонники вразили ворожі фортифікаційні споруди, засоби РЕБ, камеру спостереження, міномет на вогневій позиції та польовий склад боєприпасів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 20:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Вовчанська Харківської області прикордонники днями знищили російські фортифікаційні споруди та інші цілі.".