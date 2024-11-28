Фортифікації ворога знищили в районі Вовчанська на Харківщині (відео)

У районі Вовчанська Харківської області прикордонники днями знищили російські фортифікаційні споруди та інші цілі.

Як інформують у ДПСУ, це результат бойової роботи розрахунків розвідувально-ударних БпЛА підрозділу «Скорпіон».

За допомогою FPV-дронів та безпілотників-бомберів прикордонники вразили ворожі фортифікаційні споруди, засоби РЕБ, камеру спостереження, міномет на вогневій позиції та польовий склад боєприпасів.