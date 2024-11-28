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Ночью мороз, днем «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября

Погода 18:14   28.11.2024
Елена Нагорная
Ночью мороз, днем «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер юго-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 18:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 29 ноября, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.".