Ночью мороз, днем «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер юго-восточный — 5 — 10 м/с.