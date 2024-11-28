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Вночі мороз, вдень «плюс»: прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада

Погода 18:14   28.11.2024
Олена Нагорна
Вночі мороз, вдень «плюс»: прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада

У п’ятницю, 29 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 18:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 29 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не прогнозують.".