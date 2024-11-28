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Обесточены пути: два поезда из Харькова задерживаются из-за обстрелов РФ

Украина 09:43   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Обесточены пути: два поезда из Харькова задерживаются из-за обстрелов РФ

В АО «Укрзалізниця» уточнили, что в целом ситуация после ударов РФ контролируемая и больше 150 поездов движутся по расписанию. 

В то же время шесть поездов задерживаются из-за обесточивания отдельных участков путей.

«Но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем сокращать постепенно», – объяснили в «Укрзалізниці».

В частности, поезда «Харьков-Пас. – Ворохта» и «Харьков-Пас. – Ивано-Франковск» задерживаются на полчаса.

Актуальную информацию, касающуюся изменений в расписании поездов, публикуют по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 09:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» уточнили, что в целом ситуация после ударов РФ контролируемая и больше 150 поездов движутся по расписанию. ".