Обесточены пути: два поезда из Харькова задерживаются из-за обстрелов РФ
В АО «Укрзалізниця» уточнили, что в целом ситуация после ударов РФ контролируемая и больше 150 поездов движутся по расписанию.
В то же время шесть поездов задерживаются из-за обесточивания отдельных участков путей.
«Но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем сокращать постепенно», – объяснили в «Укрзалізниці».
В частности, поезда «Харьков-Пас. – Ворохта» и «Харьков-Пас. – Ивано-Франковск» задерживаются на полчаса.
Актуальную информацию, касающуюся изменений в расписании поездов, публикуют по ссылке.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: обстрелы, поезда, укрзалізниця;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 09:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» уточнили, что в целом ситуация после ударов РФ контролируемая и больше 150 поездов движутся по расписанию. ".