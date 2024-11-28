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Ракетная атака по Украине: что известно о «прилетах» (дополняется)

Происшествия 09:01   28.11.2024
Оксана Горун
Ракетная атака по Украине: что известно о «прилетах» (дополняется) Фото: Mil.ru

Ракетная атака началась 28 ноября около пяти часов утра. Последствия попаданий есть в Харькове, Киеве, на Волыни. Основную часть ракет агрессоры «адресовали» западным областям.

Дополнено в 09:01. В Винницкой области ракеты повредили жилые дома, разрушено хозяйственное здание. Есть пострадавшая — ей оказывают медицинскую помощь, сообщила первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

08:48. Еще в процессе массированного ночного налета «шахедов» Воздушные силы ВСУ начали информировать о следующей угрозе — готовящейся ракетной атаке.

«Отмечается активность четырех бортов Ту-95МС с аэродрома «Оленья» (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении», — написали в канале ВС ВСУ в 04:36 утра.

В 04:59 появилась информация о пусках «калибров» из акватории Черного моря. Так что первыми регионами, где объявили ракетную опасность, стали южные области страны. Ракеты двигались в центр Украины.

В 06:09 ВС ВСУ призвали в укрытия Харьков.

Около 06:10 один за другим два взрыва прозвучали в Харькове. Следом, в 06:13, Воздушные силы предупредили еще об одной скоростной цели на Харьков — и тут же прозвучал третий взрыв.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил, что все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий в Киевском районе.

Параллельно российских ракет в воздушном пространстве Украины становилось все больше — они перемещались в сторону Киева и западных областей страны. В различных регионах слышали работу ПВО.

Обломки сбитой ракеты упали в Киеве, сообщил Сергей Попко — начальник Киевской городской военной администрации.

«В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала», — проинформировала пресс-служба  КГВА со ссылкой на Попко.

Позже уточнили: также есть падение обломков в Дарницком районе столицы — повреждены несколько хозяйственных построек на территории местного предприятия и грузовик. Пожара не было, как и информации о пострадавших.

Также известно о «прилете» на Волыни.

«К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. Также введены экстренные отключения света», — написал начальник местной ОВА Иван Рудницкий.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о нескольких «прилетах» и отключении электричества в части города. Также пока что там не работает электротранспорт.

Видео: Игорь Полищук/Telegram

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атаке подверглась энергосистема страны.

«Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно ввел экстренные отключения электроэнергии», — написал он.

По состоянию на 08:48 утра отбой тревоги дали только в двух областях — Николаевской и Одесской.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетная атака началась 28 ноября около пяти часов утра. Последствия попаданий есть в Харькове, Киеве, на Волыни. Основную часть ракет агрессоры «адресовали» западным областям".