Новости Харькова – главное за 28 ноября: враг обстрелял город
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
Утром около 06:10 в Харькове прозвучала серия взрывов. На тот момент тревога по всей Украине длилась уже примерно час – летали вражеские БПЛА и ракеты. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Харькове прозвучали три взрыва. Все три «прилета» зафиксировали в Киевском районе города. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что пострадавших вследствие обстрела города нет. Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в области введены аварийные отключения света ввиду массовой атаки врага.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 07:18;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".