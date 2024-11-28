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Новости Харькова – главное за 28 ноября: враг обстрелял город

Украина 07:18   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 28 ноября: враг обстрелял город Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Утром около 06:10 в Харькове прозвучала серия взрывов. На тот момент тревога по всей Украине длилась уже примерно час – летали вражеские БПЛА и ракеты. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Харькове прозвучали три взрыва. Все три «прилета» зафиксировали в Киевском районе города. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что пострадавших вследствие обстрела города нет. Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в области введены аварийные отключения света ввиду массовой атаки врага.

Информация обновляется тут.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".