Новости Харькова – главное за 28 ноября: враг обстрелял город

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Утром около 06:10 в Харькове прозвучала серия взрывов. На тот момент тревога по всей Украине длилась уже примерно час – летали вражеские БПЛА и ракеты. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Харькове прозвучали три взрыва. Все три «прилета» зафиксировали в Киевском районе города. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что пострадавших вследствие обстрела города нет. Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в области введены аварийные отключения света ввиду массовой атаки врага.

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