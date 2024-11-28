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Новини Харкова – головне за 28 листопада: ворог обстріляв місто

Україна 07:18   28.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 28 листопада: ворог обстріляв місто Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Вранці близько 06:10 у Харкові пролунала серія вибухів. На той момент тривога по всій Україні тривала приблизно годину – літали ворожі БПЛА і ракети. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Харкові пролунали три вибухи. Усі три “прильоти” зафіксували у Київському районі міста. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що потерпілих через обстріл міста немає. Тим часом в АТ “Харківобленерго” поінформували, що в області введені аварійні відключення світла через масову атаку ворога.

Інформація оновлюється тут.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".