Новини Харкова – головне за 28 листопада: ворог обстріляв місто

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Вранці близько 06:10 у Харкові пролунала серія вибухів. На той момент тривога по всій Україні тривала приблизно годину – літали ворожі БПЛА і ракети. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Харкові пролунали три вибухи. Усі три “прильоти” зафіксували у Київському районі міста. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що потерпілих через обстріл міста немає. Тим часом в АТ “Харківобленерго” поінформували, що в області введені аварійні відключення світла через масову атаку ворога.

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