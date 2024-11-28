Live
  • Чт 28.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.8

Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 60 тисяч гривень

Суспільство 14:45   28.11.2024
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 60 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 28 листопада в Харківській області актуальні 2873 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря з медицини невідкладних станів із зарплатою 60 тисяч гривень. Фахівець з публічних закупівель матиме 32 тисячі, а начальник служби – 31 790.

Головний державний аудитор зароблятиме 23560, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою – 23 тисячі, адміністратор системи – 20 тисяч, електрик цеху – 19900, економіст з фінансової роботи – 18 тисяч, вчитель початкових класів – 16 тисяч, а адміністратор – 12 тисяч.

З переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498, +38 096 055 48 69.

Читайте також: Харків’ян кличуть на роботу: пропонують пільги на «комуналку», вакансії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 60 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 60 тисяч гривень
28.11.2024, 14:45
“Складна ситуація”: захисники Липців під Харковом протистоять не тільки ворогу
“Складна ситуація”: захисники Липців під Харковом протистоять не тільки ворогу
27.11.2024, 21:03
Новини Харкова – головне 28.11: ранковий обстріл, сесія, атака КАБів
Новини Харкова – головне 28.11: ранковий обстріл, сесія, атака КАБів
28.11.2024, 14:48
Підпали шаф Укрзалізниці: юному жителю Харківщині «світить» довічне
Підпали шаф Укрзалізниці: юному жителю Харківщині «світить» довічне
28.11.2024, 14:13
Вибухи чули у Харкові: атака КАБів – удари по місту та області (доповнюється)
Вибухи чули у Харкові: атака КАБів – удари по місту та області (доповнюється)
28.11.2024, 14:02
Терехов розповів про стан стадіону «Металіст» у Харкові
Терехов розповів про стан стадіону «Металіст» у Харкові
28.11.2024, 12:23

Новини за темою:

13:45
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 9 до 65 тисяч гривень
13:39
Харків’ян кличуть на роботу: пропонують пільги на «комуналку», вакансії
13:41
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 27 тисяч гривень
11:18
Дефіцит кадрів: у Харкові починається конкуренція роботодавців за працівників
19:26
Робота із зарплатами до 75 тис. грн є на Харківщині – вакансії тижня

Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 60 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 28 листопада в Харківській області актуальні 2873 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".