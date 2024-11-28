Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 60 тисяч гривень
Станом на 28 листопада в Харківській області актуальні 2873 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря з медицини невідкладних станів із зарплатою 60 тисяч гривень. Фахівець з публічних закупівель матиме 32 тисячі, а начальник служби – 31 790.
Головний державний аудитор зароблятиме 23560, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою – 23 тисячі, адміністратор системи – 20 тисяч, електрик цеху – 19900, економіст з фінансової роботи – 18 тисяч, вчитель початкових класів – 16 тисяч, а адміністратор – 12 тисяч.
З переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498, +38 096 055 48 69.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 28 листопада в Харківській області актуальні 2873 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".