Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 60 тысяч гривен

По состоянию на 28 ноября в Харьковской области актуальны 2873 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача по медицине неотложных состояний с зарплатой в 60 тысяч гривен. У специалиста по публичным закупкам будет 32 тысячи, а начальник службы – 31 790.

Главный государственный аудитор будет зарабатывать 23560, специалист по связям с общественностью и прессой – 23 тысячи, администратор системы – 20 тысяч, электрик цеха – 19900, экономист по финансовой работе – 18 тысяч, учитель начальных классов – 16 тысяч, а администратор – 12 тысяч.

С перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498, +38 096 055 48 69.