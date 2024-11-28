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Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 60 тысяч гривен

Общество 14:45   28.11.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 60 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 28 ноября в Харьковской области актуальны 2873 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача по медицине неотложных состояний с зарплатой в 60 тысяч гривен. У специалиста по публичным закупкам будет 32 тысячи, а начальник службы – 31 790.

Главный государственный аудитор будет зарабатывать 23560, специалист по связям с общественностью и прессой – 23 тысячи, администратор системы – 20 тысяч, электрик цеха – 19900, экономист по финансовой работе – 18 тысяч, учитель начальных классов – 16 тысяч, а администратор – 12 тысяч.

С перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498, +38 096 055 48 69.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 28 ноября в Харьковской области актуальны 2873 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".