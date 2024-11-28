Синегубов: за сутки в области из-за обстрелов РФ двое погибших и трое раненых
В течение суток в результате вражеских обстрелов погибли двое людей, еще три человека ранены, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В течение минувших суток россияне терроризировали Купянский район. Первые взрывы, по информации Синегубова, прозвучали в 10:40 в Купянске. Там вследствие удара FPV-дрона повреждены два частных дома.
«13:45 Купянский р-н, Купянская ТГ, им. Купянск. В результате сброса с дрона боеприпаса поврежден автомобиль. 14:00 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Упавший FPV дрон не сдетонировал», – написал Синегубов.
Ближе к вечеру под ударом оказался Чугуевский район. В селе Белый Колодец БПЛА упал на трактор.
«В результате попадания пострадали три человека 39, 44, 61 лет и два человека 38, 42 лет погибли», – уточнил начальник ХОВА.
Также он напомнил, что утром ВС РФ обстреляли Харьков. Вследствие ударов повреждены корпуса предприятия, также в соседних многоэтажках вылетели стекла.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 08:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в результате вражеских обстрелов погибли двое людей, еще три человека ранены, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".