Синегубов: за сутки в области из-за обстрелов РФ двое погибших и трое раненых

В течение суток в результате вражеских обстрелов погибли двое людей, еще три человека ранены, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В течение минувших суток россияне терроризировали Купянский район. Первые взрывы, по информации Синегубова, прозвучали в 10:40 в Купянске. Там вследствие удара FPV-дрона повреждены два частных дома.

«13:45 Купянский р-н, Купянская ТГ, им. Купянск. В результате сброса с дрона боеприпаса поврежден автомобиль. 14:00 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. Упавший FPV дрон не сдетонировал», – написал Синегубов.

Ближе к вечеру под ударом оказался Чугуевский район. В селе Белый Колодец БПЛА упал на трактор.

«В результате попадания пострадали три человека 39, 44, 61 лет и два человека 38, 42 лет погибли», – уточнил начальник ХОВА.

Также он напомнил, что утром ВС РФ обстреляли Харьков. Вследствие ударов повреждены корпуса предприятия, также в соседних многоэтажках вылетели стекла.