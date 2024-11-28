Синєгубов: за добу в області через обстріли РФ двоє загиблих і троє поранених
Протягом доби внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей, ще троє людей поранені, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби росіяни тероризували Куп’янський район. Перші вибухи, за інформацією Синєгубова, пролунали о 10.40 у Куп’янську. Там внаслідок удару FPV-дрону пошкоджені два приватні будинки.
“13:45 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок скиду з дрону боєприпасу, пошкоджено автомобіль. 14:00 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Впав FPV дрон з запалом, не здетонував“, – написав Синєгубов.
Ближче до вечора під ударом опинився Чугуївський район. У селі Білий Колодязь БПЛА впав на трактор.
“Внаслідок влучання постраждали три чоловіки 39, 44, 61 років та два чоловіки 38, 42 років загинули”, – уточнив начальник ХОВА.
Також він нагадав, що вранці ЗС РФ обстріляли Харків. Внаслідок ударів пошкоджені корпуси підприємства, також у сусідніх багатоповерхівках вилетіли шибки.
Читайте також: Новини Харкова – головне за 28 листопада: ворог обстріляв місто
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: зведення, обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: за добу в області через обстріли РФ двоє загиблих і троє поранених»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 08:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей, ще троє людей поранені, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".