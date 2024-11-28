Синєгубов: за добу в області через обстріли РФ двоє загиблих і троє поранених

Протягом доби внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей, ще троє людей поранені, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби росіяни тероризували Куп’янський район. Перші вибухи, за інформацією Синєгубова, пролунали о 10.40 у Куп’янську. Там внаслідок удару FPV-дрону пошкоджені два приватні будинки.

“13:45 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок скиду з дрону боєприпасу, пошкоджено автомобіль. 14:00 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Впав FPV дрон з запалом, не здетонував“, – написав Синєгубов.

Ближче до вечора під ударом опинився Чугуївський район. У селі Білий Колодязь БПЛА впав на трактор.

“Внаслідок влучання постраждали три чоловіки 39, 44, 61 років та два чоловіки 38, 42 років загинули”, – уточнив начальник ХОВА.

Також він нагадав, що вранці ЗС РФ обстріляли Харків. Внаслідок ударів пошкоджені корпуси підприємства, також у сусідніх багатоповерхівках вилетіли шибки.