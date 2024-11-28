Ракетна атака по Україні: що відомо про “прильоти” (доповнюється)
Ракетна атака розпочалася 28 листопада близько п’ятої години ранку. Наслідки влучань є в Харкові, Києві, на Волині та Вінниччині. Основну частину ракет агресори “адресували” західним областям.
Доповнено о 09:01. На Вінниччині ракети пошкодили житлові будинки, зруйнована господарча будівля. Є постраждала – їй надають медичну допомогу, повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна.
08:48. Ще в процесі масованого нічного нальоту “шахедів” Повітряні сили ЗСУ почали інформувати про наступну загрозу – ракетну атаку, що готується.
“Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому “Оленья” (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку”, – написали в каналі ПС ЗСУ о 04:36 ранку.
О 04:59 з’явилася інформація про пуски “калібрів” з акваторії Чорного моря. Отже, першими регіонами, де оголосили ракетну небезпеку, стали південні області країни.
О 06:09 ПС ЗСУ закликали в укриття Харків.
Близько 06:10 один за одним два вибухи пролунали в Харкові. О 06:13 Повітряні сили попередили ще про одну швидкісну ціль на Харків – і одразу пролунав третій вибух.
Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що всі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств у Київському районі.
Паралельно російських ракет у повітряному просторі України ставало дедалі більше – вони переміщалися в бік Києва та західних областей країни. У різних регіонах чули роботу ППО.
Уламки збитої ракети впали у Києві, повідомив Сергій Попко – начальник Київської міської військової адміністрації.
“Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило”, – проінформувала пресслужба КМВА з посиланням на Попка.
Пізніше уточнили: також є падіння уламків в Дарницькому районі столиці – пошкоджені кілька господарчих будівель на території місцевого підприємства та вантажівка. Пожежі не було, інформації про постраждалих – так само.
Також відомо про “приліт” на Волині.
“На жаль, під час масованого удару ворога постраждала і Волинь. Також запроваджено екстрені відключення світла”, – написав начальник місцевої ОВА Іван Рудницький.
Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про кілька “прильотів” та відключення електрики в частині міста. Поки що там не працює електротранспорт.
Відео: Ігор Поліщук/Телеграм
Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував, що атаки зазнала енергосистема країни.
“Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК “Укренерго” терміново ввів екстрені відключення електроенергії”, – написав він.
Станом на 08:48 ранку відбій тривоги дали лише у двох областях – Миколаївській та Одеській.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: киев, Луцк, новини Харкова, пво, прилеты, ракетная атака;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетна атака розпочалася 28 листопада близько п’ятої години ранку. Наслідки влучань є в Харкові, Києві, на Волині. Основну частину ракет агресори “адресували” західним областям".