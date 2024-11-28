Знеструмлені шляхи: два потяги з Харкова затримуються через обстріли РФ
У АТ «Укрзалізниця» уточнили, що загалом ситуація після ударів РФ контрольована і понад 150 поїздів рухаються за розкладом.
Водночас шість поїздів затримуються через знеструмлення окремих ділянок колій.
“Але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати“, – пояснили в «Укрзалізниці».
Зокрема, потяги “Харків-Пас. – Ворохта” та “Харків-Пас. – Івано-Франківськ” затримуються на пів години.
Актуальну інформацію щодо змін у розкладі поїздів публікують за посиланням.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: обстріли, поезда, укрзалізниця;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 09:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ «Укрзалізниця» уточнили, що загалом ситуація після ударів РФ контрольована і понад 150 поїздів рухаються за розкладом. ".