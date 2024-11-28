Знеструмлені шляхи: два потяги з Харкова затримуються через обстріли РФ

У АТ «Укрзалізниця» уточнили, що загалом ситуація після ударів РФ контрольована і понад 150 поїздів рухаються за розкладом.

Водночас шість поїздів затримуються через знеструмлення окремих ділянок колій.

“Але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати“, – пояснили в «Укрзалізниці».

Зокрема, потяги “Харків-Пас. – Ворохта” та “Харків-Пас. – Івано-Франківськ” затримуються на пів години.

Актуальну інформацію щодо змін у розкладі поїздів публікують за посиланням.