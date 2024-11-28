Свет в Харькове и области 29 ноября могут отключать в течение всех суток

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 29 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.

Так, в пятницу ограничения будут действовать в течение всех суток как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

«Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу», — говорится в публикации.

Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии на 23-29 ноября. Определить свою группу можно по ссылке.