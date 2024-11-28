Свет в Харькове и области 29 ноября могут отключать в течение всех суток
cek.dp.ua
В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 29 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.
Так, в пятницу ограничения будут действовать в течение всех суток как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.
«Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу», — говорится в публикации.
Ранее облэнерго опубликовало график отключения электроэнергии на 23-29 ноября. Определить свою группу можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 19:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, в какое время 29 ноября в регионе планируют задействовать почасовой график отключения света.".