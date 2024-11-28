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Світло в Харкові та області 29 листопада можуть вимикати протягом усієї доби

Суспільство 19:27   28.11.2024
Олена Нагорна
Світло в Харкові та області 29 листопада можуть вимикати протягом усієї доби

В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 29 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік відключення світла.

Так, у п’ятницю обмеження діятимуть протягом усієї доби як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться у публікації.

Раніше обленерго опублікувало графік вимкнення електроенергії на 23-29 листопада. Визначити свою групу можна за посиланням.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 19:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» поінформували, в який час 29 листопада в регіоні планують задіяти погодинний графік відключення світла.".