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Харьковчанин наводил ракеты на оборонные заводы в городе — СБУ: приговор суда

Общество 17:54   29.11.2024
Елена Нагорная
Харьковчанин наводил ракеты на оборонные заводы в городе — СБУ: приговор суда

15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил 29-летний харьковчанин. По данным СБУ, он был агентом российской ФСБ и помогал врагу в подготовке воздушных ударов по стратегической инфраструктуре города.

Работник харьковской фармкомпании попал в поле зрения оккупантов как идейный сторонник рашизма, о чем он неоднократно писал в российских соцсетях, информирует спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Как сообщают в областной прокуратуре, мужчина начал общаться с представителями РФ в Telegram в марте 2023 года. Он в частности снял последствия ударов по одному из оборонно-промышленных предприятий Харькова и отправил видео российским кураторам.

Также мужчина ездил по Харькову и отмечал на карте блокпосты, блиндажи, укрепления и другие военные объекты. Передвигался он на служебном автомобиле, чтобы не вызывать подозрений.

Мужчину задержали в Харькове в сентябре 2023 года. Ленинский райсуд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 17:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил 29-летний харьковчанин.".