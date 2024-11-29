Харьковчанин наводил ракеты на оборонные заводы в городе — СБУ: приговор суда
15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил 29-летний харьковчанин. По данным СБУ, он был агентом российской ФСБ и помогал врагу в подготовке воздушных ударов по стратегической инфраструктуре города.
Работник харьковской фармкомпании попал в поле зрения оккупантов как идейный сторонник рашизма, о чем он неоднократно писал в российских соцсетях, информирует спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Как сообщают в областной прокуратуре, мужчина начал общаться с представителями РФ в Telegram в марте 2023 года. Он в частности снял последствия ударов по одному из оборонно-промышленных предприятий Харькова и отправил видео российским кураторам.
Также мужчина ездил по Харькову и отмечал на карте блокпосты, блиндажи, укрепления и другие военные объекты. Передвигался он на служебном автомобиле, чтобы не вызывать подозрений.
Мужчину задержали в Харькове в сентябре 2023 года. Ленинский райсуд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Продолжается срок на апелляционное обжалование.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 17:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил 29-летний харьковчанин.".