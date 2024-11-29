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Николая Харьковского признали виновным в смертельном ДТП – приговор

Происшествия 11:47   29.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Николая Харьковского признали виновным в смертельном ДТП – приговор

Суд признал виновным 19-летнего Николая Харьковского в смертельном ДТП, которое произошло в 2021 году.

Речь идет об аварии, произошедшей 26 октября 2021 года на перекрестке проспекта Гагарина (сейчас – Аэрокосмическом) и улицы Одесской, напомнили в Харьковской областной прокуратуре.

«Произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и авто Infinity Q50 под управлением 16-летнего водителя, который ехал на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» погиб на месте», – уточнили правоохранители.

После ДТП 16-летнего водителя и трех пассажиров Infinity Q50 – двух 19-летних парней и 16-летнюю девушку отправили с травмами в больницу.

«В медицинском учреждении 16-летний фигурант предоставил неверные анкетные данные, указал неправильный адрес проживания, а также пытался покинуть помещение больницы, но был задержан сотрудниками полиции. Кроме того, установлено, что несовершеннолетний парень по-прежнему привлекался к ответственности за совершение административных и уголовных правонарушений в виде лишения свободы сроком на 2 года с испытанием сроком в 1 год», – отметили в прокуратуре.

Все это время подозреваемый находился в СИЗО. Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам в тюрьме с лишением прав на три года. Кроме того, подсудимый должен будет выплатить по миллиону гривен обоим детям погибшего водителя.

Напомним также, 26 октября 2021 года на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове Infiniti, ехавший на красный свет светофора, на полной скорости врезался в Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. 16-летнего Николая Харьковского задержали. Эксперты установили, что за рулем Infiniti в момент аварии находился именно он. Также специалисты доказали его вменяемость и то, что ДТП произошло в результате нарушения ПДД. Подросток ехал со скоростью 180 км/ч. Infiniti, которым управлял Харьковский, был исправен.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновным 19-летнего Николая Харьковского в смертельном ДТП, которое произошло в 2021 году.".