Миколу Харківського визнали винним у смертельній ДТП – вирок

Суд визнав винним 19-річного Миколу Харківського у смертельній ДТП, яка сталася 2021 року.

Йдеться про аварію, що сталася 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна (зараз – Аерокосмічний) та вулиці Одеської, нагадали у Харківській обласній прокуратурі.

“Відбулось зіткнення автомобіля «Chevrolet Aveo», яким керував 58-річний чоловік, та авто «Infinity Q50» під керуванням 16-річного водія, який їхав на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій автомобіля «Chevrolet Aveo» загинув на місці“, – уточнили правоохоронці.

Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів Infinity Q50 – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину відправили з травмами до лікарні.

“У медичному закладі 16-річний фігурант надав невірні анкетні дані, зазначив неправильну адресу проживання, а також намагався покинути приміщення лікарні, але був затриманий працівниками поліції. Крім того, встановлено, що неповнолітній хлопець і раніше притягався до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Так, у липні 2021 року суд визнав його винним в нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки з випробуванням строком на 1 рік“, – зазначили у прокуратурі.

Весь цей час підозрюваний перебував у СІЗО. Суд визнав його винним та засудив до восьми років у в’язниці з позбавленням прав на три роки. Крім того, підсудний має виплатити по мільйону гривень обом дітям загиблого водія.

Нагадаємо також, 26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові “Infiniti”, який їхав на червоне світло світлофора, врізався в “Chevrolet”. 58-річний водій “Chevrolet” загинув на місці. 16-річного Миколу Харківського затримали. Експерти встановили, що за кермом “Infiniti” в момент аварії був саме він. Також фахівці довели його осудність і те, що ДТП сталася внаслідок порушення ПДР. Підліток їхав зі швидкістю 180 км/год. Авто, яким керував Харківський, було справним.