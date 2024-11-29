Харків’янин наводив ракети на оборонні заводи в місті – СБУ: вирок суду
15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав 29-річний харків’янин. За даними СБУ, він був агентом російської ФСБ і допомагав ворогові у підготовці повітряних ударів по стратегічній інфраструктурі міста.
Працівник харківської фармкомпанії потрапив у поле зору окупантів як ідейний прихильник рашизму, про що він неодноразово писав у російських соцмережах, інформує речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Як повідомляють в обласній прокуратурі, чоловік почав спілкуватися з представниками РФ у телеграмі у березні 2023 року. Він, зокрема, зняв наслідки ударів по одному з оборонно-промислових підприємств Харкова та відправив відео російським кураторам.
Також чоловік їздив по Харкову і позначав на карті блокпости, бліндажі, укріплення та інші військові об’єкти. Пересувався він службовим автомобілем, щоб не викликати підозр.
Чоловіка затримали у Харкові у вересні 2023 року. Ленінський райсуд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Триває строк на апеляційне оскарження.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 17:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав 29-річний харків’янин".