Харків’янин наводив ракети на оборонні заводи в місті – СБУ: вирок суду

15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав 29-річний харків’янин. За даними СБУ, він був агентом російської ФСБ і допомагав ворогові у підготовці повітряних ударів по стратегічній інфраструктурі міста.



Працівник харківської фармкомпанії потрапив у поле зору окупантів як ідейний прихильник рашизму, про що він неодноразово писав у російських соцмережах, інформує речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, чоловік почав спілкуватися з представниками РФ у телеграмі у березні 2023 року. Він, зокрема, зняв наслідки ударів по одному з оборонно-промислових підприємств Харкова та відправив відео російським кураторам.

Також чоловік їздив по Харкову і позначав на карті блокпости, бліндажі, укріплення та інші військові об’єкти. Пересувався він службовим автомобілем, щоб не викликати підозр.

Чоловіка затримали у Харкові у вересні 2023 року. Ленінський райсуд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Триває строк на апеляційне оскарження.